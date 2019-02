Stefan naudib suurt lava ja emotsionaalset publikut

Artist Stefan on 16. veebruaril toimuva Eesti Laulu finaali etteaste suhtes enesekindel ja ei usu, et midagi peaks viltu minema. Lauljal on kogemusi juba mullu toimunud Eesti Laulu võistluselt ja seetõttu on tal enda sõnul ka rohkem kindlustunnet. Artist märkis, et naudib esinemiskohti, kus publik on kohapeal.

«Kõige ägedam on laulda siis, kui kõik on rõõmsad ja õnnelikud,» tunnistas Stefan. «Kaamera ees on ka lahe esineda, kuid otse rahvale esinedes saab paremat tagasisidet,» lisas laulja oma esinemise eelistuste kohta. «Ma tahan esineda suurtel lavadel ja mida rohkem inimesi, seda parem,» lisas ta.

Stefan märkis, et talle meeldib tänavusel Eesti Laulul osalev ansambel Swingersite seltskond: «Nad on väga toredad, energilised ja nendega on alati nii lõbus».

Küsides, keda artist veel Eesti Laulu võistlusel oma lemmikute sekka arvab, vastas ta: «Tead, tegelikult on kõik nii kihvtid!».

Stefan tunnistas, et üksinda laval olles on veidi igavam kui suurema pundiga esinedes. Tulevikus unistab ta esineda ERSO koosseisuga. Eesti Laulu võistlusel see võimalik pole, sest reeglite kohaselt lubatakse korraga lavale vaid kuus inimest.

Ideaalidest ja unistustest rääkides jäi muusik tagasihoidlikuks. «Ma elan üks unistus korraga. Kõigepealt osalen Eesti Laulul ja seejärel vaatan edasi,» rääkis Stefan.