Elmar LIVE: Milline päev koos Ingaga!

Tislar on õppinud Tallinna Muusikakoolis klaveri erialal ja seadnud endale eesmärgid laulja karjääri suhtes juba lapseeas. «Teadsin, et tahan saada lauljaks ja mul on vaja selleks baasharidust,» selgitas laulja klaveriõpingute alustamise tagamaid. Lisaks on artist õppinud Georg Otsa nimelises Tallinna muusikakoolis pop-jazz erialal ja laulnud kaasa projektikooris WAF.