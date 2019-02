Elmar LIVE: Igaühes meis on natuke Iseloomi!

Kui saatejuht Raen Väikene uuris, mis loomad need Iseloomad on, siis vastasid bändiliikmed Vilho Meier ja Siim Randvee, et tegu on lihtsalt absurdse bändinimega. Meier lisas juurde, et tegelikult on meis igaühes peidus natuke Iseloomi. Artistid arvavad, et nende bändil puudub kindel muusikastiil, kuid nende muusika küündib «libakantrist pseudogosplini.» Mis loomad need Iseloomad siis on? Vaata järgi videost!