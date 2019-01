Eesti Laulu poolfinalist Ranele: Oo, kosmos, khuul!

Ranele on varemgi mõelnud Eesti Laulu võistlusel osaleda, kuid ei ole saanud produtsentidelt head pakkumist. Enda kirjutatud lauludega konkursil osaleda ta veel ei julge, kuna need on liialt isiklikud, et neid avalikustada. «Ma ei oska kirjutada sinisest taevast ja rohelisest heinamaast, ma kirjutan tunnetest,» tunnistab Ranele.

Ranele ei sea endale liialt suuri ambitsioone Eesti Laulu finaali pääsemiseks, kuna talle tundub, et esimese poolfinaali konkurentide tase on veidi kõrgem, kui teise poolfinaali osalejate oma. Kuid sellegipoolest märgib Ranele, et Eesti Laulu poolfinaali saamine on juba tema jaoks väga suureks võiduks ning ta annab endast kõik, et seal edukalt esineda.