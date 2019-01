Vaata videot: Sünne Valtri esitab Eesti Laulu võistlusloo eestikeelse versiooni

Sünne Valtri kirjutas loo «I'll Do It My Way» inglisekeelsena ja tema sõnul on seda algses versioonis oluliselt loomulikum ja lihtsam laulda. Ometigi otsustas ta salvestada võistlusloost ka eestikeelse versiooni, sest ta soovis teha kingituse eesti publikule. Kodumaise teksti autoriks on Marek Sadam.

Valtrit inspireeris loo kirjutamisel tema enda unenägu.